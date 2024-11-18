朱紅：恒指反覆靠穩，留意牛51184/熊60653

如看好恒指，可留意恒指牛證51184)，收回價19000點，27年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證60653)，收回價20000點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

據報著名對沖基金賽恩資產管理披露文件顯示，公司上季增持阿里巴巴股份近30%，達到20萬股，同時購買名義價值相當於其阿里持股84%的認沽期權。阿里09988)股價連日偏軟，曾低見87元，再創一個多月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

伽馬數據遊戲產業報告顯示，上月內地遊戲市場收入290.83億元人民幣，按月下降4.1%，按年增長14.4%。其中移動遊戲市場實際銷售收入221.1億元，按月微升。遊戲股個別發展，騰訊00700)變動不大，續於400元附近窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26792)，行使價450.2元，25年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)CEO雷軍展示公司最新研發成果「車位到車位」端到端智能駕駛技術，並表示過去三年小米在智能駕駛技術上的研發投資已累計達到55億元人民幣，駕駛技術大模型將再進一步提高技術的精準度和可靠性。小米股價績於高位整固，在10天線約28.1元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

內媒報道，中國6G推進組組長王志勤表示，將在2025年6月啟動6G技術標準研究，2025-2027年完成技術研究階段，2029年3月完成第一個版本的技術規範。電訊股普遍向好，中移動00941)連日反彈，重上10天線在約71元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿12倍。

中國平安02318)公布，今年首9個月旗下4家子公司保費收入約7432.4億元人民幣，按年升8.1%，財產保險、人壽保險及健康保險保費收入均錄得上升，養老保險則有所下跌。平安股價靠穩，續於50天線約45.6元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

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