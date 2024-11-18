朱紅：小米高位徘徊，留意購28845/沽28846

如看好恒指，可留意恒指牛證51180)，收回價19200點，27年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60653)，收回價20000點，26年4月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)周一收市後公布業績，此前獲大行調高目標價，指其電動車業務潛在價值更高，而且在智能手機以及AIoT方面積極發展，是大中華科技硬件行業首選。小米股價績前造好，續於28.8,元附近高位徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，滬深港通已經成為國際投資者交易和持有內地A股主要渠道，目前外資持有內地股票和債券的比例不到5%，仍有很大提升空間。港交所股價靠穩，在約300元關口徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)第二季度收入2365億元，升5%，略遜市場預期，國內電商業務僅增長1%。多家券商下調阿里目標價，公司股價績後受壓，曾低見85.3元，創接近兩個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

中國證監會發布市值管理指引，要求上市公司以提高公司品質為基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用並購重組、股權激勵、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。中企股份普遍造好，中國移動00941)連日向好，升至20天線約71元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿12倍。

友邦保險01299)連日進行回購，上周五購回345.12萬股，涉資近1.97億元，自購回授權決議通過以來，累計購回近3.36億股，佔已發行股本2.9882%。友邦股價靠穩，在約57元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證27736)，行使價90元，25年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

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