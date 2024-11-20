朱紅：恒指窄幅靠穩，留意牛51180/熊60377

如看好恒指，可留意恒指牛證51180)，收回價19200點，27年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60377)，收回價20200點，26年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)公布，周一於場內回購173萬股，涉資逾7.03億元。自決議案獲通過以來，累計回購1.81億股，佔已發行股本1.92429%。騰訊股價仍受制於10天線，在約406元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)第1,000萬輛新能源汽車下線，董事長王傳福表示，集團將投入1,000億元人民幣發展人工智能和汽車相結合的智能化技術，實現整車全面智能化進階，贏得未來的技術話語權。比亞迪股價靠穩，在約268元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)第3季總收入再創歷史新達925億元人民幣，同比增長30.5%，經調整淨利潤近63億元，同比升4.4%，維持於歷史高位。小米績後獲多家券商上調目標價，唯公司股價反覆偏軟，回落至28.3元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

中證監主席吳清表示，會進一步保持境外融資渠道暢通，進一步提升境外上市的備案效率，積極支持符合條件的境內企業赴境外上市，並繼續拓展與境外市場互聯互通，擴大標的範圍，吸引全球中長期資金。港交所00388)續沿50天線整固，在約300元關口窄幅徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

市場憂慮俄烏衝突升級，加上美元回軟，國際金價止跌回升。金價上升帶動貴金屬相關板塊造好，紫金礦業02899)股價重上10天線，在15.56元附近整固。如看好紫金，可留意紫金認購證28745)，行使價22.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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