朱紅：阿里跌至兩個月新低，留意購28778/沽28076

如看好恒指，可留意恒指牛證51180)，收回價19200點，27年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60377)，收回價20200點，26年4月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)公布，發行本金總額為26.5億美元以美元計價的優先無擔保票據，以及發行本金總額為170億元人民幣優先無擔保票據，擬將票據發行所得募集資金淨額用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。阿里股價連跌多日，曾低見83.5元，創兩個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)再進行回購，周二於場內回購173萬股，涉資逾7億元。自決議案獲通過以來，累計回購約1.83億股，佔已發行股本1.94%。騰訊表現向好，升至411元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

小米01810)日前公布季績後，再獲多家券商提高目標價，指其核心盈利將保持強勁，物聯網和智能手機業務毛利率具上行潛力，而且電動車業務可能更快達致收支平衡。小米股價績後受壓，連跌兩日至20天線約27.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)續進行回購，周二於聯交所回購690.4萬股，涉資約3.96億元。自購回授權決議案通過以來，公司累計購回近3.5億股，佔已發行股本3.1%。友邦股價於100天線見支持，微升至57.5元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證29069)，行使價72.04元，25年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

據報烏克蘭首次使用美製導彈攻擊俄國境內，俄羅斯總統普京簽署法令，批准放寬動用核武的條件，市場避險情緒升溫，國際金價上漲。SPDR金ETF02840)表現向好，曾高見1900.5元。如看好S金，可留意S金認購證27501)，行使價2000.49元，25年3月到期，實際槓桿14倍。

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