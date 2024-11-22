朱紅：恒指窄幅徘徊，留意牛51180/熊61196

如看好恒指，可留意恒指牛證51180)，收回價19200點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61196)，收回價20100點，26年4月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

國家新聞出版署公布11月份國產網絡遊戲審批信息，共112款遊戲獲批，包括​​​包括阿里巴巴09988)旗下遊戲品牌靈犀互娛出版的《花花與幕間劇》。阿里表現持續偏軟，續於兩個月低位約84元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿10倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，目前AI技術已經廣泛應用在小米各個業務板塊，其中小米汽車的端到端全場景自動駕駛將在下月底正式發布。小米表現造好，升至28.3元附近高位整固。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

美團外賣宣布啟動餐飲商家助力行動，投入10億人民幣助力金支持餐飲優質商家創新發展，當中優質中小餐飲商家每家5000元至5萬元，「中華老字號」餐飲品牌最高200萬元。美團03690)反彈至10天線遇阻，回落至173元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證28937)，行使價234.08元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

市場續關注俄烏局勢升溫，避險資金流向金市，國際金價持續向好。SPDR金ETF02840)表現造好，升越50天線至約1916元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證27501)，行使價2000.49元，25年3月到期，實際槓桿14倍。

中國移動00941)公布，上月移動業務淨增客戶30萬戶，今年首10個月累計淨增客戶1327.7萬戶，客戶總數約10億戶；其中5G套餐客戶數約5.46億戶。中移動股價連日靠穩，續於20天線約71元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿11倍。

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