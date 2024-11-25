朱紅：小米逆市上升，留意購28845/沽28846

如看好恒指，可留意恒指牛證50882)，收回價18845點，27年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60652)，收回價19800點，26年4月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

內地報道指，小米汽車第2款新車計劃於明年2、3月上市。另外Redmi宣布，將於周三27日)舉行發佈會，並同時開售。小米股價逆市向好，曾升至29.85元，創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)宣布成立電商事業群，全面整合淘寶天貓集團、阿里巴巴國際數字商業集團以及 1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全産業鏈的業務集群。阿里股價偏軟，曾低見80.2元，再創兩個多月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿9倍。

港交所00388)與恒指公司合作推出滬深港通中國企業指數，當中包括在香港、上海及深圳證券交易所上市並可透過滬深港通買賣的80家市值最高的內地企業，港交所表示會視乎情況，再研究推出相關產品。公司股價續受制於50天線，曾低見283.2元。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

國家金監總局局長李雲澤表示，保險業要切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變，提升專業化經營管理能力，健全考核激勵機制，推動服務向基層延伸、產品向細分領域拓展。內險股普遍偏軟，中國人壽02628)曾低見14.22元，創接近兩個月新低。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

百度09888)公布第三季純利76.32億元人民幣，按年升14%，非公認會計準則淨利潤58.86億元，按年跌19%。公司股價績後受壓，曾跌逾一成低見75.2元，創近來新低。如看好百度，可留意百度認購證27667)，行使價120.1元，25年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意另一百度認購證27669)，行使價105.1元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

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