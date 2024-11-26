朱紅：美團兩個月低位，留意購27870/沽28776

如看好恒指，可留意恒指牛證50872)，收回價18700點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61466)，收回價19700點，26年4月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)將於周五公布第三季度業績，市場關注管理層給予最新營運及策略指引、進軍海外業務計劃及股份回購政策等。美團股價連日偏軟，曾低見158.2元，創約兩個月新低。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿3倍。

恒生指數公司公布季度檢討結果，快手01024)及新東方納入恒指成分股，剔除新世界發展，成分股數目增加至83隻，下月9日起生效。快手股價逆市向好，反彈至46.3元附近整固。如看好快手，可留意快手認購證28779)，行使價58.85元，25年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意快手牛證57583)，收回價39.88元，25年12月到期，實際槓桿5倍。

據外媒報道，歐洲議會貿易委員會主席貝朗格表示，歐盟仍與中方就電動汽車進行談判，並即將與中國達成取消關稅的解決方案。汽車股普遍向好，比亞迪01211)升至10天線遇阻力，在約260元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)續進行回購，上周五於聯交所回購733.9萬股，涉資約4.18億元。自購回授權決議案通過以來，公司累計購回3.7億股，佔已發行股本3.3%。友邦表現向好，升至56.9元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證29069)，行使價72.04元，25年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿9倍。

網信辦、工信部等多個部門聯合印發開展網絡平台算法問題治理專項行動通知，重點整治同質化推送營造信息繭房、利用算法實施大數據「殺熟」等重點問題，進一步提升算法安全能力。科技股個別發展，騰訊00700)表現偏軟，曾低見393.8元，創兩個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

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