朱紅：美團周五季績，留意購27870/沽28776

如看好恒指，可留意恒指牛證50872)，收回價18700點，27年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證24955)，行使價19597點，25年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61466)，收回價19700點，26年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)將於周五公布第三季度業績，市場預期Non-GAAP經調整溢利將按年倍增，並關注管理層給予最新營運及策略指引、進軍海外業務計劃及股份回購政策等。美團股價止跌反彈，升至165元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

百度09888)旗下無人駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，據報正計劃於香港試行營運，最快會於今年底前在香港國際機場展開首階段測試。據悉截至10月底, 蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單。百度股價造好，連升兩日至10天線約81.5元附近整固。如看好百度，可留意百度認購證27667)，行使價120.1元，25年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意另一百度認購證27669)，行使價105.1元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，對於已在A股上市的企業，如果符合一定條件，在港交所申請上市時可進入快速審批流程。港交所股價連日偏軟，曾低見281.4元，再創兩月新低。如看好港交，可留意港交認購證29139)，行使價388.2元，25年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

外媒報道，歐盟與中國就電動車關稅談判仍然繼續，包括設定中國電動車售價下限，但短期內不會有結果。比亞迪表現偏軟，曾低見254.2元，創兩個月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

據報道，小米集團01810)正在為其即將推出的智能手機準備一款自行設計移動處理器，以減少對境外供應商的依賴，據悉該款自主設計晶片預計將於明年開始量產。小米股價高位遇沽壓，失守20天線跌至27.2元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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