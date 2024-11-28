朱紅：恒指反覆造好，留意牛51184/熊60653

如看好恒指，可留意恒指牛證51184)，收回價19000點，27年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證24955)，行使價19597點，25年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60653)，收回價20000點，26年4月到期，實際槓桿44倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍造好，阿里巴巴09988)好倉連日錄得資金流入，過去5個交易日累計逾3500萬資金流入其好倉。阿里股價連日反彈，升至85元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿10倍。

美團03690)將於周五公布第三季度業績，市場預期Non-GAAP經調整溢利將按年倍增，並關注管理層給予最新營運及策略指引、進軍海外業務計劃及股份回購政策等。美團股價續反彈，重上10天及50天線，在約176元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

國家金監總局局長李雲澤表示，要發揮保險資金長期投資優勢，持續支持國家重大戰略，加大對戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等重點領域投資力度，更好服務新質生產力發展。內險股普遍向好，中國人壽02628)於兩個月低位反彈，升至14.8元附近整固。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，比亞迪01211)混能電動皮卡車Shark 6將進入澳洲市場，起售價每輛6萬澳元約3.9萬美元)，首批將於數周內到貨。比亞迪股價連日受壓，曾低見250.6元，再創兩個月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)宣布，小米首座智能家電工廠正式在武漢奠基動工，據悉項目佔地面積751畝，預計2026年實現大規模量產。小米股價止跌反彈，升至28.3元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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