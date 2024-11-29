朱紅：美團績前偏軟，留意購28937/沽28776

如看好恒指，可留意恒指牛證61715)，收回價18900點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證24955)，行使價19597點，25年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60652)，收回價19800點，26年4月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)將於周五公布第三季度業績，市場預料公司期內盈利按年升約2倍，經調整溢利將按年倍增，並關注管理層給予最新營運及策略指引及股份回購政策等。美團股價仍受制於50天線，回落至172元水平好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證28937)，行使價234.08元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)主席李書福分別於本周二及周三分別按每股平均價13.01元及13.11元增持公司1640萬股及780萬股，共涉資3.16億元，最新持股量增至41.4%。吉利股價逆市向好，一度重越20天線高見14.4元。如看好吉利，可留意吉利認購證28843)，行使價15.82元，25年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意另一吉利認購證28842)，行使價18.52元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)發布REDMI K80系列兩款新型號手機，分別搭載高通驍龍8 Gen3和高通驍龍8至尊版晶片，為10年最大升級，同時撘載小米澎湃OS 2等。小米股價偏軟，跌至20天線約28元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)持續進行回購，周三於聯交所回購776.1萬股，涉資約4.47億元。自普通決議案通過以來，公司累計購回3.87億股，佔股本3.4465%。友邦股價靠穩，續於58元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證29069)，行使價72.04元，25年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿9倍。

工信部數據顯示，今年首十個月通信業整體運行平穩，電信業務收入實現正增長，期內電信業務收入累計完成1.45萬億元人民幣，按年增長2.6%。電訊股個別發展，中移動00941)股價曾高見72.2元，創一個月新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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