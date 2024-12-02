朱紅：恒指10天線徘徊，留意牛61715/熊60652

阿里巴巴09988)公布，完成發行優先無擔保票據，本金總額分別為26.5億美元及170億元人民幣，集資所得用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購，是阿里自2021年以來首度發行美元債。阿里股價仍受制於10天線，在約83.5元附近窄幅徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿10倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，旗下倫敦金屬交易所LME)早前已表示研究在港開設認可倉庫，首期工作目前進展良好，期望年底前有好消息公布，其後再開展第二期工作。港交所股價仍受制於10天線，在約290元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

中港股市上升，內險股普遍造好，中人壽02628)表現向好，升至14.8元附近整固。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

工信部數據顯示，今年首十個月通信業整體運行平穩，截至10月底，內地5G基站總數達到414.1萬個，全國互聯網寬帶接入端口數量達到12億個，5G移動電話用戶達到9.95億戶。電訊股普遍造好，中移動00941)曾升至72.7元，再創一個月新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿9倍。

網易09999)獲大行報告唱好，憧憬遊戲收入加快及強勁股東回報，可支持公司估值於未來6至12個月內重估，上調下年度盈利預測及目標價。網易股價向好，升至10天線約135元附近整固。如看好網易，可留意網易認購證29194)，行使價147.09元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

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