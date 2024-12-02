朱紅：恒指窄幅徘徊，留意牛59581/熊60653

如看好恒指，可留意恒指牛證59581)，收回價19000點，27年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證24955)，行使價19597點，25年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60653)，收回價20000點，26年4月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

據報騰訊混元大模型的視頻生成功能將於周二上線，企業客戶可通過騰訊雲接入，API內測申請也已開放，騰訊還計劃開源該130億參數量的視頻生成大模型。騰訊00700)股價於100天線見支持，續於400元關口附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

美團03690)公布，第三季純利按年升2.58倍達128.65億人民幣，調整溢利按年升1.24倍至128.29億人民幣，勝預期，唯市場憂慮美團對出海業務Keeta加大投資，或令分部虧損擴大。美團股價績後偏軟，一度低見159.9元，其後在165元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證28937)，行使價234.08元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)公布，11月總銷量約50.7萬輛，升約67.9%，首11個月總銷量約375.7萬輛，升40%。比亞迪股價反彈，唯仍受制於10天線，在約260元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

上周五有5家公司向聯交所提交新上市申請，包括數據智能應用軟件公司匯智控股、貴金屬手錶設計商西普尼精密科技、口腔醫療服務商武漢大眾口腔醫療、數字科技公司五一視界，以及未盈利生物科技公司南京維立志博。港交所00388)股價靠穩，續於10天線約292元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

據報道，私募股權公司I Squared Capital加入競購香港寬頻股權，初步價格較早前提出洽購的中國移動香港略高，唯潛在收購談判仍在進行中，各方尚未得出最終決定。中國移動00941)股價曾再創個多月新高，其後略為回落至72.3元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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