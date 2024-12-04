朱紅：小米高位整固，留意購28845/沽28846

如看好恒指，可留意恒指牛證61896)，收回價19131點，27年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證24955)，行使價19597點，25年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60377)，收回價20200點，26年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)再獲大行報告唱好，認為小米在高端化戰略上將推動其核心盈利的穩定增長，並釋放智能電動車業務的上行潛力，重申「買入」評級並上調目標價。小米股價造好，升至29元附近高位整固。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

阿里雲宣布，將以人工智能AI)為重點推出「阿里雲合作夥伴雨林計劃」，透過AI夥伴加速器、協同激勵計劃和全新服務夥伴策略等一系列新舉措，升級全球合作夥伴生態。阿里巴巴09988)股價靠穩，續於10天線約84元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿11倍。

比亞迪01211)宣布，計劃在明年1月至8月期間為巴西新工廠招聘一萬名員工，令員工數目翻番至兩萬，以支持公司的業務擴張和生產需求。比亞迪股價向好，重越10天線在約262元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

會計師行安永指，香港今年以集資額107億美元在全球交易所中排名第四，安永對明年香港新股活動謹慎樂觀，預料明年香港新股活動或將重拾升勢，全年集資額有機會重返全球三甲。港交所00388)表現靠穩，續於10天約293元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網絡場景下機器人應用，面向B端和C端的多種場景。中移動00941)於20天線遇阻力，在約72.3元附近窄幅徘徊。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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