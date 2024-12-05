朱紅：恒指重上20天線，留意牛62186/熊61463

如看好恒指，可留意恒指牛證62186)，收回價19300點，27年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61463)，收回價20300點，26年4月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)宣布啟動碳尋計劃二期，旨在進一步推動下一代氣候科技發展與能力建設、助力實現2050年全球淨零排放目標，計劃將向全球徵集提案，並將投入上億元人民幣。騰訊股價變動不大，續於400元關口附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

據報道，小米集團01810)有高層人事變動，據指曾出任小米互聯網業務部總經理以及中國區新零售部總經理等職務的副總裁馬驥已離職。小米股價續於高位整固，在約29元附近窄幅徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道指內地計劃於下週召開年度中央經濟工作會議，以規劃明年經濟發展目標及刺激計劃。中港股市靠穩，內險股個別發展，中人壽02628)股價續保持於10天線之上，在約15.2元附近徘徊。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

中國半導體行業協會、中國互聯網協會、中國汽車工業協會等發布聲明，指美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響了美國芯片產品的穩定供應，呼籲企業主動採取應對措施，並審慎採購美國芯片。芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價重越20天線，曾高見27.1元。如看好中芯，可留意新上市中芯認購證29289)，行使價36.85元，25年4月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿2倍。

中東局勢再趨緊張，加上市場預期OPEC+將會在周四舉行的會議上宣布減產行動或延長至明年首季末，刺激國際油價上升。石油股普遍向好，中海油00883)連升兩日，至約18元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證28906)，行使價20元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。