朱紅：騰訊逆市靠穩，留意購25156/沽27484

如看好恒指，可留意恒指牛證61896)，收回價19131點，27年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60653)，收回價20000點，26年4月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

Gartner發布《生成式人工智能技術創新指南》，報告指在生成式AI雲基礎設施領域新興市場象限中，騰訊雲智算位列新興領導者象限，並在未來潛力維度位列亞太廠商第一。騰訊00700)股價逆市靠穩，續於20天線約405元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

外媒報道內地下周三一連兩日召開中央經濟工作會議，規劃明年經濟發展目標及刺激計劃，市場關注會否提及明年經濟增長目標及出台更多刺激經濟政策。中港股市個別發展，內險股普遍偏軟，中人壽02628)仍受制於20天線，在約15元水平徘徊。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

中國質量協會發布2024年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數測評結果，中國新能源汽車行業用戶滿意度指數為79分，同比下降1分，連續兩年下降。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)股價連日下跌，再度下試100天線曾低見252.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

三大電訊商中國移動、中國電信及中國聯通聯合中國通信學會算力網絡委員會，正式發布「算力路由協同推進行動計劃」，計劃涵蓋三個部分，包括技術方案協同、試驗環境建設及產業應用推廣。中移動表現靠穩，續於72.5元附近高位整固。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

小米集團01810)股價連日於高位整固，唯其好倉則錄得資金流出，公司股價向好，升至29.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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