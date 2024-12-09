朱紅：美團反覆造好，留意購27870/沽27454

如看好恒指，可留意恒指牛證62683)，收回價19400點，27年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61463)，收回價20300點，26年4月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

據報道，美團03690)今年內第五次調整組織架構，集團核心本地商業板塊宣布新一輪組織架構調整，主要整合升級研發平台，以及成立新平台聚焦搜索推薦能力建立。美團股價反覆造好，於低位反彈至162元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)日本公司宣布，與日本多地政府簽訂合作協議，在自然災害發生時利用電動汽車為避難所及醫院等關鍵設施提供電力支持。比亞迪股價反彈，一度重越20天線高見267元。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道，小米15 Ultra已獲得國內3C認證，信息顯示該手機支援衛星通信，據悉發布時間將大幅提前至明年1月。小米01810)股價造好，曾高見29.95元，再創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

滙豐控股00005)宣布完成下一階段重組，並公布一系列人事任命，相關變動將於明年1月1日生效，集團指重組令滙豐成為更簡單、更有活力、敏捷的組織。滙豐股價持續向好，曾高見74.7元，再創近來新高。如看好滙豐，可留意滙豐認購證29308)，行使價80.05元，25年3月到期，實際槓桿15倍。

OPEC+會議指，因需求疲弱及其他產油國產量增加，將押後啟動石油限產解凍日期至明年4月，並將全面解除限產的日期延後一年至2026年底。石油股普遍向好，中海油00883)股價上升，曾高見18.04元。如看好海油，可留意海油認購證28906)，行使價20元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

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