朱紅：恒指重上兩萬點，留意牛62760/熊59576

如看好恒指，可留意恒指牛證62760)，收回價19500點，27年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59576)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)董事長雷軍透露，小米汽車SU7 Ultra量產版將於明年3月上市，另外內媒報道指，小米旗下第3款車型曝光，內部代號為「崑崙」，預計2026年正式上市。小米股價再創近年新高，曾高見31元。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

本地媒體報道，港交所00388)正研究為個人及非商業用途的非專業數據用戶減少收費，目前正就相關資格定義及收費模式等諮詢業界，預料最快於明年第四季實施新安排。港交所股價重越20天線，升至311元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

據報騰訊00700)旗下熱門遊戲《英雄聯盟手遊》與黃山風景區達成戰略合作框架協議，通過遊戲數字技術還原黃山景區經典風景元素和黃山文化故事，遊戲內打造守護靈的旅行繪本內容，帶領用户沉浸式體驗黃山風光和文化。騰訊股價造好，升至50天線約419元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

據報道，在地方試點已久的長期護理保險即將在全國展開，可能在今年底或明年初出台，焦點內容包括採取定比的籌資機制、繳費標準、統一規範服務項目等。內險股造好，中國人壽02628)顯著上升，重越50天線曾高見16.28元。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿6倍。

內媒報道，內地已建成開通5G基站突破410萬個，5G網絡不斷向農村地區延伸，5G已融入80個國民經濟大類，應用廣度和深度不斷拓展。電訊股普遍造好，中國移動00941)曾高見74.2元，再創個多月新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

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