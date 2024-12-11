朱紅：恒指兩萬一遇阻，留意牛63110/熊59994

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證63110)，收回價19831點，27年9月到期。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59994)，收回價21100點，26年4月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)再被南非大股東減持，上周五騰訊南非大股東Naspers集團荷蘭子公司Prosus場內減持47.4萬股，涉資約1.944億港元，持股比例由24.01%降至23.99%。騰訊走勢反覆，創月內新高後遇沽壓，回落至411元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證63008)，收回價378.88元，25年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證63010)，收回價448.88元，25年12月到期，實際槓桿11倍。

小米01810)CEO雷軍表示，小米YU7目前正在進行大規模路測，預計明年6、7月正式上市，YU7是小米首款SUV，起售價則未正式發布。小米股價連日造好，曾高見32.15元，再創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，北京和香港的監管機構已要求大型投資銀行，幫助中國企業加快在香港上市，以加強海外融資和重振經濟。港交所00388)走勢反覆，創一個月新高後倒跌至308元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

乘聯會數據顯示，11月新能源乘用車國內零售銷量達到126.8萬輛，同比增長50.5%。出口方面則同比降6.3%至8萬輛。汽車股個別發展，比亞迪01211)曾高見286.8元，再創一個月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

芯片企業英偉達因涉嫌違反反壟斷法，被內地市場監管總局立案調查，芯片股份個別發展。中芯國際00981)股價回吐，跌至26.8元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證29289)，行使價36.85元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿2倍。

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