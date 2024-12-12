朱紅：恒指50天線受壓，留意牛63112/熊59994

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證63112)，收回價19718點，27年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59994)，收回價21100點，26年4月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

騰訊會議宣布調整服務模式，表示為更好地協助不同規模的組織開展會議協同，自明年1月起服務模式將逐步分為免費版、專業版、商業版與企業版。騰訊00700)股價續回吐，至約409元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證63008)，收回價378.88元，25年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證63010)，收回價448.88元，25年12月到期，實際槓桿10倍。

中國人壽02628)公布，今年1月1日至11月30日期間，累計原保險保費收入約6,443億元人民幣，按年增長4.8%。中人壽股價連日偏軟，跌至15.5元附近好淡爭持。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

中汽協會發布，11月汽車經銷商綜合庫存系數為1.11，按月微漲0.9%，按年下降22.4%，庫存水平位於警戒線以下，處在合理區間。汽車股走勢各異，比亞迪01211)仍受制於50天線，在273元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

中國移動設計院及上海移動公司與華為聯手在上海地鐵隧道成功實現5G EasyMacro高精度定位解決方案的全國首例商業化部署，標誌著5G專網定位技術重大突破。中移動00941)續於月內高位整固，在約74.5元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

市場觀望周三公布的美國最新通脹數據，此前交易員預計聯儲局本月議息會議上有逾七成機會減息四分一厘。國際金價連日向好，金礦股普遍上升，山東黃金01787)股價造好，升至20天線約13.7元附近整固。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

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