朱紅：恒指反覆造好，留意牛63270/熊59994

騰訊00700)主席馬化騰於官媒撰文表示，互聯網等數字技術產業是中國發展的新動能，在提振經濟中承擔著重要責任，騰訊積極響應國家擴大內需的部署，在發展數字消費上積極探索。騰訊股價反彈，升至416元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證63007)，收回價394.88元，25年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證63010)，收回價448.88元，25年12月到期，實際槓桿14倍。

會計師行畢馬威預計明年香港IPO集資額1000至1200億元，排名仍為全球首5名內，並估計明年有多於3間大型A股來港上市，平均集資額逾50億元。港交所00388)股價靠穩，在約310元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

據報道，今年前11個月，中國總體汽車銷量同比增長3.7%至2794萬輛，累計出口汽車534.5萬輛，同比增長21.2%，唯期內純電動車出口89.4萬輛，同比下降逾一成。汽車股個別發展，比亞迪01211)表現向好，升越50天線至約280元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

拼多多雙12大促「超級加倍補」活動日前正式啟動，商品重點覆蓋美妝、個護、母嬰、食品及生活電器等多個類別，據悉在上輪活動中，李寧02331)等品牌均實現超額增長。李寧股價於10天線見支持，回升至17.7元附近整固。如看好李寧，可留意李寧認購證29382)，行使價23.36元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

第十批國家組織藥品集中採購開啟，本次集採涉及62個品種，涉及企業和品種數量均創歷史新高，恒瑞醫藥、石藥集團01093)等都有參與。石藥表現靠穩，續沿10天線約5.05元附近整固。如看好石藥，可留意石藥認購證29362)，行使價6.01元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

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