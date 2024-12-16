朱紅：恒指下試兩萬點，留意牛62760/熊63879

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證62760)，收回價19500點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63879)，收回價20688點，27年12月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

內媒報道，小米01810)國際部門旗下新設出海銷售業務籌備組，同時招聘市場調研、項目管理等職位，亦在自動駕駛部門增設多個針對海外市場職位，以解決海外法規等問題。小米股價逆市靠穩，在約31.4元附近高位徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布將於2025至2027年間，在旗下領航星現貨平台OCP)上逐步引入一系列新的交易後功能。另外，目前於2025年底前在技術層面做到兼容T+1結算週期，目標是於明年上半年發布白皮書及與市場參與者討論。港交所股價仍受制於50天線，回落至303元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證29139)，行使價388.2元，25年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

Omdia發表報告指，全球生成式人工智能市場將在五年內增長五倍，百度09888)智能雲在多模態生成式AI上已支援廣泛開發者和企業，同時百度智能雲開發者社區與用戶積極互動，亦有助於持續優化產品與服務。百度表現靠穩，續於100天線約87元附近徘徊。如看好百度，可留意百度認購證27667)，行使價120.1元，25年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意另一百度認購證27669)，行使價105.1元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

大行發報告指，智能手機和平板電腦被納入江西省政府消費補貼範圍，是智能手機股的正面催化劑，認為小米集團、舜宇光學、瑞聲科技02018)等將成為主要受益者。瑞聲科技逆市造好，升至38.5元附近高位整固。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

內地個人養老金制度本月15日起將擴展至全國，有券商報告指將會帶來龐大的新市場機會，內險公司未來幾年的新壽險銷售量將有強勁的額外增長，中國平安及中國人壽02628)有望成為政策主要受惠者。中人壽於10天線遇沽壓，跌至15元水平好淡爭持。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

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