朱紅：小米高位回落，留意購28845/沽29070

如看好恒指，可留意新恒指牛證62683)，收回價19400點，27年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63877)，收回價20311點，27年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)總裁盧偉冰表示，小米汽車在230天內實現交付量逾10萬輛，用戶現時訂購小米汽車需要等待4至5個月時間，集團正積極擴大產能以滿足市場需求。小米股價高位回落，跌至30.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

內地11月社會消費品零售總額43763億元人民幣，同比增長為3個月最低，遜市場預期。電商股份個別發展，阿里巴巴09988)股價受壓，跌至20天線約84.4元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

據報道，美團03690)前置倉業務「小象超市」已開啟出海進程，首站計劃落地沙特，此外，有消息指美團外賣業務Keeta將於明年繼續向杜拜等地拓展。美團股價連日偏軟，跌至160元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證29311)，行使價225.2元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)表示，香港ETP市場踏入25周年，經過多年發展已成為亞洲ETF樞紐，涵蓋195隻產品，市值於11月底達到4630億元。港交所股價續偏軟，回落至300元之下好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證29139)，行使價388.2元，25年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。

中國海洋石油00883)旗下子公司與英力士能源簽署股權售購協議，涉及出售美國墨西哥灣上游油氣資產。中海油股價於10天線見支持，逆市升至18元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證28906)，行使價20元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿6倍。

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