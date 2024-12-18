朱紅：理想汽車升4%，留意購28781/29376

如看好恒指，可留意新恒指牛證62683)，收回價19400點，27年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63877)，收回價20311點，27年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

跟隨美股特斯股價上揚，昨日（18日）新能源汽車股普遍曾上升2-4%。理想汽車（02015）公眾號公佈，2024年第50周（12.9-12.15），理想汽車周銷量達1.41萬輛，連續34周獲中國市場新勢力品牌銷量第一。公司股價近月數次跌至85元有支持，如看好理想，可留意理想認購證28781)，行使價129.98元，25年4月到期，實際槓桿5倍。此外，還可留意理想認購證29376)，行使價98.93元，25年9月到期，實際槓桿2.4倍。

港交所00388)決定分兩階段將適用證券的最低上落價位下調50%至60%，從而降低整體交易成本及提升流動性，第一階段將於2025年年中實施，第二階段預計於2026年年中推出。港交所的股價近日在300元橫行整固，如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)公布，同意出售銀泰百貨股權予雅戈爾等，出售所得款項總額約為74億元人民幣，預計其錄得虧損約93億元，交易須通過中國經營者集中審查和其他慣例交割條件。阿里股價連跌多日，跌至83元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

美國國際貿易委員會ITC)表示，初步裁決聯想集團00992)旗下摩托羅拉移動Motorola Mobility)生產的智能手機，侵犯瑞典移動通信設備生產商愛立信Ericsson)擁有的專利。未受消息影響，聯想股價昨日（18日）曾升2.5%至9.37元。如看好聯想，可留意聯想認購證29383)，行使價11.4元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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