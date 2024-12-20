朱紅：小米逆市靠穩，留意購28845/沽29070

如看好恒指，可留意新恒指牛證61896)，收回價19131點，27年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64265)，收回價20188點，27年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證29581)，行使價19406點，25年4月到期，實際槓桿8倍。

據報道，小米日本公司社長大沼彰表示，正計劃在當地推出實體店，將參考內地及香港的小米之家門店，希望透過門店向消費者直接推介通過智能手機的連接物聯網功能。小米股價逆市靠穩，續沿10天線約30.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，寧德時代正考慮在香港進行第二上市，預計將籌集至少50億美元，可望成為香港自2021年初以來的最大IPO。港交所00388)表現靠穩，續於300元關口前徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)表示，旗下為餐飲新商家推出的經營支援項目「新店成長計劃」本月已拓展至全國所有城市，向全國商家開放，冀幫助商戶開設新店時吸引客流及降低推廣成本。美團表現偏軟，跌至158元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證29516)，行使價200.2元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

金管局總裁余偉文表示，過去一兩個月本港樓市成交及樓價穩定上升，樓市似乎穩定下來，並指美聯儲仍處於減息周期，但減息步伐及幅度存不明朗性，或較市場原先預期減得慢。地產股普遍偏軟，長實集團01113)連跌多日曾低見30.15元，創3個月新低。如看好長實，可留意長實認購證29108)，行使價39.44元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

國資委日前發布徵求意見稿，要求央企加強市值管理工作，提及引導控股上市公司增加現金分紅頻次、優化現金分紅節奏、提高現金分紅比例等。中企股個別發展，中國聯通00762)連日造好，升至7.2元附近整固。如看好聯通，可留意中聯認購證28844)，行使價8.37元，25年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意另一中聯認購證25897)，行使價9元，25年4月到期，實際槓桿8倍。

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