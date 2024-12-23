朱紅：騰訊連日造好，留意購29579/沽27484

如看好恒指，可留意恒指牛證62186)，收回價19300點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64265)，收回價20188點，27年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證29581)，行使價19406點，25年4月到期，實際槓桿8倍。

微信小店正式開啟「送禮物」功能灰度測試，除珠寶、教育培訓類目，商品款式原價不得高於1萬元的商品將默認支持「送禮物」功能，市場憧憬騰訊00700)藉此實現「社交+電商」路徑。騰訊股價連日造好，升至426元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29579)，行使價560.5元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿7倍。

小米智能電器投得武漢一地塊，據悉小米計劃擴展智能家電創新生產基地，實現年產空調約600萬套，高峰時將啟用19條生產線生產，預計年產值約110億人民幣。小米集團01810)股價向好，升至31.6元附近高位整固。如看好小米，可留意小米認購證29619)，行使價40.05元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)刊發諮詢文件，就優化首次公開招股市場定價及公開市場的建議徵詢市場意見，包括放寬基石投資者禁售安排、改良「靈活定價機制」等，諮詢期為期3個月。港交所股價續沿20天線整固，在約296元附近窄幅爭持。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

山東黃金01787)公布，擬開展衍生品交易業務，預計單日持有的最高合約價值不超過90億元人民幣，且動用的交易保證金均不超過7億元人民幣，集團指擬開展的業務有效減少貴金屬及有色金屬現貨市場價格波動對生產經營和貿易的影響。山東黃金股價偏軟，跌至12.6元附近徘徊。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

芯片股份普遍造好，中芯國際00981)一度升逾一成高見29.8元，創一個多月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證29289)，行使價36.85元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿2倍。

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