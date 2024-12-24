朱紅：恒指窄幅整固，留意牛62683/熊63877

國家稅務總局發布徵求意見稿，向社會公開徵求意見，其中規定互聯網平台企業應當按季度向主管稅務機關報送平台內經營者和從業人員的身份信息、收入信息以及其他納稅有關信息。科技股個別發展，阿里巴巴09988)止跌靠穩，在80元關口附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

小米智能電器早前於武漢投得地塊，據悉計劃擴展智能家電創新生產基地，預計年產值約110億人民幣。小米集團01810)股價曾再創近年新高，其後稍為回落至31.7元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證29619)，行使價40.05元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

國家金融監督管理總局發布通知，經研究決定將原定今年底結束的保險公司償付能力監管規則Ⅱ)過渡期延長至明年底，以維護保險業穩健運行。內險股普遍向好，中國平安02318)回升至10天線約46.5元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證29359)，行使價60.05元，25年4月到期，實際槓桿8倍。

大行報告指，字節跳動2024冬季原動力大會展示了在端側AI的模型、應用、終端、算力等的全方位布局，建議關注終端硬件投資機會，相關AI端側產業鏈港股包括瑞聲科技、舜宇光學02382)、小米集團。舜宇股價表現反覆，創一年新高後倒跌，回落至68.5元附近徘徊。如看好舜宇，可留意舜光認購證29380)，行使價70.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

中海油00883)宣布，綏中36-2油田36-2區塊開發項目投產，項目計劃投產開發井21口，預計2026年將實現日產約9700桶油當量的高峰產量，油品性質為輕質原油。中海油股價於10天線見支持，升至18.4元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證28906)，行使價20元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

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