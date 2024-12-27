朱紅：恒指重越兩萬點，留意牛62760/熊63879

市場研究機構Sensor Tower公布， 11月全球手遊玩家透過App Store及Google Play平台的總開支按月微跌0.05%至65.4億美元，而騰訊00700)旗下《王者榮耀》則繼續成為全球收入最高手遊。騰訊表現靠穩，在約420元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29472)，行使價540.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿7倍。

據報道，國家市場監管總局將加快出台網絡交易平台收費行為合規指南，以降低平台內商戶成本負擔，促進平台經濟領域各方主體互利共贏。電商股普遍向好，阿里巴巴09988)連日反彈，升至83.2元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

近日多家公司通過港交所上市聆訊，包括從事船舶ESG解決方案供應的滙舸環保，以及五糧液持股的宜賓市商業銀行。港交所00388)股價變動不大，連日於300元關口附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

據股權披露顯示，李嘉誠基金會在本月多次增持長實01113)，共斥資近1.05億元，持股量由10.6%，升至10.7%。長實股價連日上升，重越10天線在31.6元附近整固。如看好長實，可留意長實認購證29108)，行使價39.44元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

小米智能電器早前於武漢投得地塊，據悉計劃擴展智能家電創新生產基地，預計年產值約110億人民幣。小米集團01810)股價連日造好，曾高見32.9元，再創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證29619)，行使價40.05元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

金沙中國01928)行政總裁兼總裁鄭君諾表示，澳門經濟正逐步多元化，從博彩之都轉化成為一個體育之都及娛樂之都。金沙股價靠穩，續沿10天線約21.4元附近整固。如看好金沙，可留意金沙認購證29309)，行使價26.93元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

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