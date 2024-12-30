朱紅：比亞迪跌至20天線，留意購28748/沽27379

如看好恒指，可留意恒指牛證65056)，收回價19618點，27年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63878)，收回價20488點，27年12月到期，實際槓桿44倍。或可留意恒指認沽證29581)，行使價19403點，25年4月到期，實際槓桿9倍。

比亞迪01211)陷公關風險，外媒報道稱，巴西工作組調查發現公司位於巴伊亞州工廠的工人住宿條件惡劣，處在「類似奴隸制」的工作狀態。巴西外交部於12月27日宣布暫停向比亞迪發放臨時工作簽證，比亞迪均發聲否認違規，但同意在達成終止合同協議前，將該批工人安置在酒店。比亞迪股價受壓，跌至20天線267元附近，如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

根據市場消息指，騰訊00700)和網易09999)各有重磅遊戲獲批。騰訊申報，於上週五（27日）斥約7.02億元購回168萬股，每股最高購回價415.6元至420.6元。騰訊股價近日在420元附近整固，如看好騰訊，可留意騰訊認購證29472)，行使價540.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿7倍。

南韓E-Mart旗下電商平台Gmarket將與阿里巴巴09988)的AliExpress International成立合資公司，據悉新合資公司估值約為40億美元，預計將可協助更好地與南韓競爭對手Naver及Coupang的競爭。阿里股價仍受制於10天線，在約82元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

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