朱紅：恒指兩萬點整固，留意牛65055/熊63879

內媒報道，美團03690)的騎手「防疲勞」機制已在內地主要城市範圍內啟動上線工作，騎手跑單超過8小時會收到提醒，跑單12小時將強制下線。美團股價仍受制於100天線，在約152元附近窄幅徘徊。如看好美團，可留意美團認購證29516)，行使價200.2元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

據報小米01810)計劃大力投入AI大模型領域，據悉董事長雷軍以千萬元人民幣年薪，招攬DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者羅福莉，領導小米AI大模型團隊。小米表現靠穩，續於約34.5元附近高位徘徊。如看好小米，可留意小米認購證29619)，行使價40.05元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

據報道，盒馬內部信提到過去9個月盒馬錄得盈利，實現雙位數增長。今年全國近一半的鮮生門店完成升級改造，服務顧客數增長超過50%。阿里巴巴09988)表現向好，曾重越10天線高見83.5元。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

工信部印發實施方案提出，到2027年「5G+工業互聯網」廣泛融入實體經濟重點行業領域，建設一萬個5G工廠，打造不少於20個「5G+工業互聯網」融合應用試點城市。電訊股個別發展，中國移動00941)曾高見76.8元，創兩個多月新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿13倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

澳門統計暨普查局資料顯示，11月酒店業場所的客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，住客減少2.5%至117.4萬人次，住客平均留宿時間增加0.1晚至1.7晚。銀河娛樂00027)表現反覆，創月內新低後反彈，升至33元附近整固。如看好銀河，可留意銀河認購證27504)，行使價40.05元，25年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意銀河認購證29340)，行使價49.49元，25年7月到期，實際槓桿6倍。

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