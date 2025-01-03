朱紅：騰訊逆市靠穩，留意購29472/沽27871

如看好恒指，可留意恒指牛證61896)，收回價19131點，27年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證65370)，收回價20088點，27年12月到期。或可留意恒指認沽證29581)，行使價19403點，25年4月到期，實際槓桿9倍。

券商報告指，去年港股公司積極回購，年內總共回購金額達2,537億元，遠大於之前的年份，其中騰訊00700)回購金額達1,083億元。騰訊股價逆市靠穩，曾高見425元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29472)，行使價540.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

港交所00388)宣布，截至2024年底香港上市公司增至2,631家，較2024年初增加22家，當中主板及GEM分別有2308隻及323隻。港交所表現偏軟，曾低見286.4元，創個多月新低。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，今年小米汽車交付目標將達到30萬輛，較去年交付量13.5萬輛增加1.2倍。小米股價續於高位整固，在約34元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證29813)，行使價50元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29070)，行使價22.17元，25年9月到期，實際槓桿5倍。

國際金價於2024年屢創新高，全年累升逾27%，創2010年以來最大漲幅，市場分析預料2025年金價仍然強勢。國際金價向好，山東黃金01787)曾升逾8%高見13.58元，重越10天及20天線。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

金屬資源股普遍造好，洛陽鉬業03993)低位反彈，曾升越10天線高見5.36元。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29805)，行使價6.27元，25年7月到期，實際槓桿4倍。中國鋁業02600)先升後回軟，在10天線約4.42元附近好淡爭持。如看好中鋁，可留意中鋁認購證29286)，行使價5.81元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

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