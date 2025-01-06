朱紅：小米創新高，留意購29813/沽29814

國家發改委表示，2025年要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板等數碼產品給予補貼。小米集團01810)股價創上市新高，曾高見36.3元。如看好小米，可留意小米認購證29813)，行使價50元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29814)，行使價28元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

阿里雲與黑芝麻智能達成深度合作，通義千問15億及30億參數大模型已成功在黑芝麻智能武當C1200家族芯片上完成部署，在離線推理場景可實現多輪流暢對話。阿里巴巴09988)股價反彈，曾高見83.75元。如看好阿里，可留意阿里認購證27577)，行使價100.1元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

羅兵咸永道香港預測，今年將有約70至80家企業於香港上市，當中涉及多家大型公司，IPO集資額估計達到1,300億至1,600億元，全球排名有望重回三甲。港交所00388)表現反覆，曾低見285.2元，創月內新低。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

發改委表示將實施手機等數碼產品購新補貼，手相設備股普遍造好，瑞星科技02018)曾升逾7%高見38.85元。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，25年5月到期，實際槓桿5倍。舜宇光學02382)一度反彈至10天線，曾高見69.45元。如看好舜宇，可留意舜光認購證29380)，行使價70.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)宣布去年全年銷量達217.6萬輛，超出年度目標近15%並達到歷史新高，今年銷量目標則定為271萬輛，按年增長25%，並指該目標屬較務實及謹慎。吉利股價反彈，升至14.2元附近整固。如看好吉利，可留意吉利認購證28843)，行使價15.82元，25年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意吉利認購證28842)，行使價18.52元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

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