朱紅：小米延續升勢，留意購29813/沽29814

如看好恒指，可留意恒指牛證62186)，收回價19300點，27年9月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65377)，收回價20188點，27年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證29581)，行使價19403點，25年4月到期，實際槓桿9倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，將對外開放小米汽車工廠參觀預約，據悉已錄近萬人報名，超額逾160倍。小米股價升勢持續，曾高見36.85元，再創上市新高。如看好小米，可留意小米認購證29813)，行使價50元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29814)，行使價28元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

據報道，中國晶片製造商的產能年增約13%，達到每月860萬片晶圓，內地最大半導體代工企業中芯國際在2024年亦首次成為全球第三大晶片代工廠。中芯00981)股價逆市造好，升至29.7元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證29289)，行使價36.85元，25年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

上月財新中國服務業PMI錄得52.2，較11月回升0.7個百分點，高於市場預期並為去年6月來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。滬深股市靠穩，華夏滬深300 ETF03188)微跌至41.2元附近徘徊。如看好夏三，可留意夏三認購證29737)，行使價50.9元，25年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意夏三認購證29738)，行使價46.9元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

國家發改委表示要加力擴圍實施「兩新」政策，將實施手機等數碼產品購新補貼，電子設備股份持續造好。聯想集團00992)股價於10天線見支持，升至9.86元附近整固。如看好聯想，可留意聯想認購證29383)，行使價11.4元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

吉利制定未來三年戰略目標，目標在2027年的汽車銷售超過500萬輛，成為電動化智能化變革和高質量發展的引領者。吉利汽車00175)跌至月內低位後見支持，回升至14.2元附近好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證28843)，行使價15.82元，25年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意吉利認購證28842)，行使價18.52元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

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