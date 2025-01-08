朱紅：騰訊近月新低，留意購29358/沽25849

如看好恒指，可留意恒指牛證61715)，收回價18900點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65554)，收回價19888點，27年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證29581)，行使價19403點，25年4月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)等多家企業被美國國防部列入第1260H名單，騰訊聲明指此舉是一個錯誤，將與美國相關部門共同解決誤會。騰訊股價顯著受壓，曾低見376.6元，創3個多月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29358)，行使價480.2元，25年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

倫敦證券交易所集團LSEG)交易商情公布，去年港交所00388)的首次公開募股包括原始IPO和二次上市)合共融資110億美元，按年增86.7%，香港去年在全球新股證券交易所排名第五。港交所股價續偏軟，曾低見282.6元，再創個多月新低。如看好港交，可留意港交認購證29139)，行使價388.2元，25年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道，小米01810)在南韓成立子公司，以擴大其在當地智能手機市場的影響力，據悉除旗艦產品外，小米亦計劃推出幾款具象徵意義的高性價比智能手機。小米股價高位遇沽壓，曾跌近一成低見32.75元。如看好小米，可留意小米認購證29813)，行使價50元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

中汽協數據顯示，去年11月汽車整車出口量達54.9萬輛，按年增長4.8%，出口金額為907億美元，按年下降7.8%，意味出口價格有所下降。汽車股個別發展，比亞迪01211)仍受制於100天線，在259元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

藥明生物02269)公布向默沙東出售與愛爾蘭疫苗設施相關的資產，總對價約5億美元，券商對交易看法分歧。藥明股價持續偏軟，曾低見15.62元，創一個月新低。如看好藥明，可留意藥明認購證29310)，行使價22.74元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

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