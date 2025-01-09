朱紅：騰訊連跌多日，留意購29358/沽25849

聯交所資料顯示，騰訊00700)大股東南非Naspers集團子公司Prosus於周一減持36.7萬股，每股平均價409.7318元，套現約1.5億元，持股量由24.01%降至23.99%。騰訊股價連跌多日，曾低見365.6元，再創近月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29358)，行使價480.2元，25年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

發改委及財政部發布通知，明確實施手機等數碼產品購新補貼，指定產品按銷售價格15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元人民幣。小米集團01810)股價連日回吐，跌至20天線約32.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證29813)，行使價50元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

天貓商家開店報告指，去年天貓新入駐商家同比增長83%，入駐一年內有32個品牌成交破億元人民幣，733個品牌年成交破千萬元。阿里巴巴09988)仍受制於10天線，在約81元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證29571)，行使價111.21元，25年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證65760)，收回價76.5元，25年7月到期，實際槓桿17倍。

2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策通知指，個人消費者轉讓登記本人名下乘用車並購買乘用車新車，將獲汽車置換更新補貼，新能源及燃油乘用車單輛補貼最高金額分別為1.5萬及1.3萬元人民幣。汽車股走勢各異，比亞迪01211)曾低見250.6元，創個多月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

券商研究報告指，中國互聯網板塊估值合理及增長質素不斷改善，同時仍應與內地宏觀及消費復甦步伐密切相關，該板塊今年上半年首選騰訊、攜程及美團等。攜程集團09961)股價靠穩，續於510元附近窄幅徘徊。如看好攜程，可留意攜程認購證29856)，行使價581.49元，25年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意攜程牛證65792)，收回價480元，25年7月到期，實際槓桿13倍。

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