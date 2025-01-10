朱紅：騰訊止跌反彈，留意購29472/沽25849

如看好恒指，可留意恒指牛證50882)，收回價18845點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65553)，收回價19688點，27年12月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

騰訊發佈2025年寒假暨春節假期前後未成年人遊戲限玩通知，32天內有15小時遊戲時間，騰訊遊戲亦升級人臉識別，以針對租號代練等行為。騰訊00700)股價反覆造好，早段跌至近月低位後反彈，倒升至374元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29472)，行使價540.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

券商研究報告指，將今明兩年港股日均成交金額下調至1210億及1330億元，以反映今年指數回報料較低，並下調港交所00388)每股盈利預測及目標價。港交所股價仍受制於100天線，在約282元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿10倍。

小米集團01810)周三於聯交所購回430萬股，涉資逾1.4億元，為去年9月初以來首次進行回購。小米股價於20天線見支持，升至33.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證29957)，行使價59元，25年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

據報，美國拜登政府計劃在卸任前對英偉達等公司的人工智能芯片實施新一輪出口限制。芯片股份個別發展，中芯國際00981)於10天線見支持，升至31.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證29958)，行使價63.95元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

世界黃金協會表示，全球黃金ETF去年底資產管理規模達破紀錄的2,710億美元，按年升26%，全年淨流入34億美元，為2019年以來首度上升。SPDR金ETF 02840)表現靠穩，微升至1911元附近整固。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，25年10月到期，實際槓桿10倍。

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