朱紅：恒指連跌多日，留意牛50872/熊65553

如看好恒指，可留意恒指牛證50872)，收回價18700點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證29583)，行使價25125點，25年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65553)，收回價19688點，27年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)日前減持微盟持股套現約6.3億元，持股量由8.39%降至2.94%，退出主要股東行列。另外亦減持優必選套現近10.35億元，持股比例由8.05%減少至2.08%。騰訊股價變動不大，續於約370元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13023)，行使價424.19元，25年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹分析指出，新能源汽車市場正經歷爆發式增長，成本明顯下降，今年新能源汽車市場價格戰預計將會持續，並且競爭將異常激烈。汽車股個別發展，吉利汽車00175)股價偏軟，回落至13.76元附近徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證28843)，行使價15.82元，25年4月到期，實際槓桿6倍。理想汽車02015)逆市靠穩，續於88元附近整固。如看好理想，可留意理想認購證29376)，行使價98.93元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)宣布高層任命，委任余學勤為董事總經理及市場主管，負責推動香港交易所股票、衍生產品、固定收益及貨幣產品市場發展，另外委任林基榮為董事總經理及戰略項目主管，負責領導集團在企業及營運上的重點戰略項目。港交所股價連跌多日，曾低見278.2元，創3個多月新低。如看好港交，可留意港交認購證28903)，行使價368.2元，25年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿10倍。

外媒報道，即將卸任的美國總統拜登計劃對AI晶片出口實施三級制以限制銷售，旨在將AI研發集中於友好國家，並讓全球各地的企業採納美國標準。 中芯國際00981)股價連升兩日，曾高見33.75元，創3個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證29958)，行使價63.95元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證29809)，行使價22.2元，25年7月到期，實際槓桿3倍。

金屬資源股逆市造好，中國鋁業02600)連升兩日，在4.61元附近整固。如看好中鋁，可留意中鋁認購證29286)，行使價5.81元，25年7月到期，實際槓桿4倍。洛陽鉬業03993)於20天線見支持，反彈曾高見5.77元。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29805)，行使價6.27元，25年7月到期，實際槓桿3倍。

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