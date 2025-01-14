朱紅：恒指失守萬九點，留意牛50673/熊66297

如看好恒指，可留意恒指牛證50673)，收回價18359點，27年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證29583)，行使價25125點，26年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66297)，收回價19288點，27年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)早前減持微盟及優必選持股，公司回應指會主動回顧投資組合，並評估潛在的調整動作，以將資金用於股東回報或新的投資項目中。騰訊表現反覆，創近月新低後反彈，在約367元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13023)，行使價424.19元，25年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

美國財政部宣布對俄羅斯石油業新一輪全面制裁，加上美國部分地區發布冬季風暴預警，預料取暖油及丙烷需求量將有所上升。國際油價造好，中國石油00857)曾高見6.3元，創近月新高。如看好中油，可留意中油認購證26856)，行使價8.65元，25年4月到期，實際槓桿10倍。中海油00883)股價上升，曾高見19.48元，創近月新高。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿11倍。

網易09999)早前獲券商報告唱好，上調其今明兩年盈利預測及目標價，認為風險回報具吸引力。網易股價連升多日，升至150元附近整固。如看好網易，可留意網易認購證29514)，行使價202.08元，25年8月到期，實際槓桿5倍。

券報報告指，在中國半導體需求長期增長以及地緣政治風險下，中芯00981)將呈現逐步上升趨勢，預計去年第4季表現會較此前數據為佳。中芯股價連日造好，曾高見34.35元，再創3個多月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證29958)，行使價63.95元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證29809)，行使價22.2元，25年7月到期，實際槓桿3倍。

國際金價高位徘徊，SPDR金ETF 02840)連日造好，升至1930元附近整固，接近一個月新高。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，25年10月到期，實際槓桿10倍。山東黃金01787)曾高見14.34元，創一個多月新高。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

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