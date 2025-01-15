朱紅：騰訊低位反彈，留意購13053/沽27484

如看好恒指，可留意恒指牛證50871)，收回價18600點，27年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證29583)，行使價25125點，26年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65554)，收回價19888點，27年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

中國儒意以總代價8.25億元人民幣向主要股東騰訊控股00700)收購持有QQ遊戲的北京永航科技30%股權，將以發行新股及現金約7.43億元人民幣支付。騰訊股價造好，反彈至375元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13053)，行使價500.5元，25年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

據報道，比亞迪快將宣布計劃在墨西哥建立一家工廠，公司目標是2025年在當地銷售8萬輛汽車，並額外開設30家經銷商。比亞迪股價反彈，升至257元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

Canalys報告顯示，去年第四季全球智能手機出貨量增長3%，達3.3億部，連續五季度錄得正增長，但增速則有所放緩，當中蘋果、三星及小米位列三甲。小米集團01810)股價於20天線見支持，升至33.7元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

中證監召開2025年系統工作會議表示，將會同人民銀行更好發揮兩項結構性貨幣政策工具效用，及時回應市場關切，進一步穩定市場預期。滬深股市造好，華夏滬深300ETF 03188)表現造好，反彈至41.64元附近整固。如看好夏三，可留意夏三認購證29737)，行使價50.9元，25年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意夏三認購證29738)，行使價46.9元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

藥明生物02269)在醫療健康大會中表示，對2024年實現預期收入增長「充滿信心」，並預期2025年收入將較2024年實現加速增長。藥明股價造好，重越20天線升至17.6元附近整固。如看好藥明，可留意藥明認購證29310)，行使價22.74元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

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