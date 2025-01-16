朱紅：恒指萬九點之上整固，留意牛50871/熊65553

如看好恒指，可留意恒指牛證50871)，收回價18600點，27年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證29583)，行使價25125點，26年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65553)，收回價19688點，27年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

券商發表報告指，估計騰訊00700)去年第四季營收按年長9%，廣告業務則維持雙位數成長，由於外匯調整，下調其目標價，重申「增持」評級並為其首選。騰訊股價連日反彈，曾升至10天線高見385.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13053)，行使價500.5元，25年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

財政司司長陳茂波表示，港股的新股市場明顯回暖，IPO的集資額有800多億元，比2023年上升接近一倍，重回世界第四，市場回暖的正面預期在今年將會持續。港交所00388)連日受制於10天線，在約282元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證29139)，行使價388.2元，25年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)獲券商上調目標價，指其自家生態系統處於擴張早期階段，形容公司策略良好執行及品牌影響力不斷提升，指股價後市仍有上升空間。小米股價靠穩，續於20天線之線約33.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

人民銀行表示將綜合施策，擴展利率政策空間，今年將進一步降低銀行整體的負債成本，緩解銀行淨息差壓力。內銀股普遍造好，建設銀行00939)股價重越10天線，升至6.03元附近整固。如看好建行，可留意建行認購證29618)，行使價7.2元，25年5月到期，實際槓桿11倍。或可留意建行牛證65784)，收回價5.6元，26年8月到期，實際槓桿11倍。

長實01113)執行董事趙國雄表示，目前供樓利息仍高，預計今年整體地產市場仍以去庫存為主，相信現時樓價已見底，但由於供應量多，料全年樓價只會窄幅上落。長實股價一度高見32.1元，創月內新高。如看好長實，可留意長實認購證29108)，行使價39.44元，25年6月到期，實際槓桿10倍。

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