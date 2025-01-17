朱紅：騰訊連日反彈，留意購13053/沽27484

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證67336)，收回價19018點，27年9月到期。或可留意恒指認購證29583)，行使價25125點，26年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65366)，收回價19988點，27年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

Sensor Tower數據顯示，去年12月共34個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前100名，合計吸金18.8億美元，騰訊00700)繼續蟬聯第一，點點互動首次奪得亞軍，網易則位到第三。騰訊股價連日反彈，升至10天線約382元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13053)，行使價500.5元，25年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

證監會主席黃天祐表示工作重點之一在提升資本效率和降低交易成本，正與聯交所共同推進其他優化上市市場措施，例如檢討每手股數規定及檢視現有交易和結算基礎設施等。港交所00388)連日造好，升至287元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證29956)，行使價324.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿8倍。

據報小米01810)陸續在韓國推出智能手機、電視機等5類型產品，會先以網上市場為重心，之後再開設實體店，提供一籃子服務，唯暫未有發布在南韓推出旗下電動車計劃。小米表現靠穩，升至10天線約34.1元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

李寧02331)獲得25至28年中國體育代表團體育服裝合作企業徵集項目，將重新成為中國奧委會及中國體育代表團的官方體育服裝合作夥伴，公司表現未來將政力於服務及助力中國體育事業的發展。李寧股價連日向好，升越10天線曾高見15.86元。如看好李寧，可留意李寧認購證29382)，行使價23.36元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

券商研究報告指，預計澳門博彩行業上季EBITDA按季僅增長1%，行業賭收則按季增長3%，且利潤率繼續受壓，但預期銀娛00027)、永利澳門及美高梅中國的表現將優於同業。銀娛表現偏軟，曾低見31.4元，創近月新低。如看好銀河，可留意銀河認購證27666)，行使價46元，25年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意銀河認購證29340)，行使價49.49元，25年7月到期，實際槓桿6倍。

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