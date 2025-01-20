朱紅：匯豐升至近年新高，留意購29573/購25730

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證67754)，收回價19445點，27年9月到期。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，26年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64261)，收回價20388點，27年12月到期，實際槓桿46倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

金管局與人行上周宣布多項深化香港與內地金融工作的措施，包括推動兩地快速支付系統互聯，以便利兩地居民進行即時小額跨境滙款。匯豐持續回購公司股票，股價持續穩步上揚，由75元水平升至78元附近。如看好匯豐，可留意匯豐認購證29573)，行使價85.93元，25年6月到期，實際槓桿13倍。另外，也可以可留意較長年期待匯豐認購證25730)，行使價86.84元，28年12月到期，實際槓桿6倍。

商務部上週四（16日）宣布，內地1月20日起陸續實施購買手機等數碼產品新補貼，包括手機、平板、智能手錶（手環）購買新設備和家電，都有各類型以舊換新政策，商務部提到，手機換新補貼採取支付立減方式，不論透過線上平台或線下實體店都可以享有支付折扣。小米逆市向下，股價在35元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29464)，行使價24.95元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

外電引述知情人士稱，中國汽水生產商大窯計劃2025年下半年在香港進行首次公開募股IPO)。這家總部設在內蒙古的公司正與顧問合作，尋求籌集最多5億美元約39億港元)資金，相關討論仍在進行當中，交易規模和時間可能會發生變化。港交所00388)連日造好，升至287元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證29956)，行使價324.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿8倍。

恒指公司將於2月21日收市後公布恒生指數系列檢討結果，有研究公司發表報告預估「染藍」名單，泡泡瑪特09992)榜上有名，有可能成為納入的潛在候選者。泡泡瑪特連日反彈，重越10天線高見88.2元。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證13157)，行使價102.88元，25年12月到期，實際槓桿2倍。

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