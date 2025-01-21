朱紅：中芯升至近年新高，留意購13158/沽13184

如看好恒指，可留意恒指牛證67754)，收回價19445點，27年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，26年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63878)，收回價20488點，27年12月到期，實際槓桿47倍。或可留意恒指認沽證27988)，行使價20000點，25年9月到期，實際槓桿5倍。

隨著特朗普再次上台，市場預料美國對中國的晶片限制仍然會持續，近週以來，北水持續流入國內晶片龍頭中芯（00981），據智通財經APP資料，1月20日港股市場流入中芯的北水位列三甲。中芯曾升7%，報42.3元，繼續刷新自2020年7月以來新高。如看好中芯，可留意中芯認購證13158)，行使價72.2元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

有研究部看好中國互聯網板塊，認為在競爭、人工智能、地緣政治事件和國內刺激政策是今年中國互聯網的關鍵因素，該報告相信騰訊00700)是受惠企業。騰訊股價逆市向下，曾跌至386.4元，如看好騰訊，可留意騰訊認購證13054)，行使價450.2元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，小米（01810）汽車在1月份的訂單量呈現出強勁增長勢頭，樂觀估計可達4萬台，保守估計約為3.7萬台，訂單增長數量遠超小米工場的產能。據悉，小米汽車目前的月交付量最高已突破2萬輛，但仍遠低於新增訂單數量。小米股價繼續向上，股價10天線見支持，升至36元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13185)，行使價26.8元，25年11月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)股價在1月13日跌至39.9元後，低位反彈，股價連升7日，股價有機會上試44元關口。如看好平安，可留意平安認購證29711)，行使價54.88元，25年7月到期，實際槓桿7倍。此外，也可留意平安認購證29359)，行使價60.05元，25年4月到期，實際槓桿9倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。