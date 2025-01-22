朱紅：中芯持續獲北水流入，留意購13158/沽13184

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證68005)，收回價19618點，27年9月到期。或可留意恒指牛證67754)，收回價19445點，27年9月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65382)，收回價20288點，27年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指熊證63877)，收回價20311點，27年12月到期，實際槓桿40倍。

根據證券時報網數據顯示，中芯國際（00981）獲南向資金連續13天淨買入，累計淨買入金額為106.70億港元，期間股價累計上漲44.48%。中芯股價昨日曾升5%，報43.8元，繼續刷新自2020年7月以來新高。如看好中芯，可留意中芯認購證13158)，行使價72.2元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

據《IT之家》報道，有小紅書用戶反饋稱，目前微信支付開始支持海外蘋果Apple Pay支付功能，但對於如何開通相關功能眾說紛紜，有用戶稱僅限非中國身份證認證用戶。騰訊股價仍然在10天線上整固，近日持續有資金流入騰訊認購證和牛證，如看好騰訊，可留意騰訊認購證13054)，行使價450.2元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

據路透下《IFR》引述消息報道，長鑫存儲正就售股事宜與潛在財務顧問進行初步商討，公司考慮最快今年在港上市，集資額或約10億美元約78億港元)。資料顯示，長鑫存儲是一家一體化存儲器製造公司，公司專注於動態隨機存取存儲芯片DRAM)的設計、研發、生產和銷售。這種芯片用於個人電腦、服務器和智能手機等設備。

港交所00388)連日在100天線291元附近徘徊，如看好港交，可留意港交認購證29956)，行使價324.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿9倍。

京東集團（09618）是一家內地領先的電子商務平台，提供廣泛的產品包括電子、家電、時尚及日用品。京東自營物流系統和高效的配送服務著稱，市場相信受惠於國家刺激內需政策，尤其是針對小家電和手機的補貼措施，料會繼續推動期銷售增長。京東股價升至160元附近現沽壓，股價跌至150元附近，如看好京東，可留意京東認購證25209)，行使價186.28元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡京東，可留意京東認沽證29141)，行使價127.9元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

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