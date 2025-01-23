朱紅：中央推動中長期資金入市，留意購港交所購13230/沽29475

下週農曆新年假期將近，如果一旦引伸波幅向下，對短期窩輪的影響較大，建議投資者在選擇窩輪產品時，適宜考慮年期較長的條款。如看好恒指，可留意的恒指牛證67632)，收回價19264點，27年9月到期，實際槓桿38被。或可留意恒指牛證67335)，收回價19141點，27年9月到期，實際槓桿31倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65382)，收回價20288點，27年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證63877)，收回價20311點，27年12月到期，實際槓桿30倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭接受專訪時表示，繼2024年市場「良好反彈」及中國政府自9月以來的刺激經濟措施後，香港預計將迎來更多的首次公開募股。目前有近100間企業在排隊上市，當中不乏「令人興奮的企業名字」。港交所連日在100天線291元附近徘徊，如看好港交，可留意港交認購證13230)，行使價330.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿9倍。

中央金融辦等六部門前日（22日）在A股盤後，聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，在昨日（23日）的記者會在解讀有關政策，有關方案提出中長期資金入市明確硬指標：未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%，並力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。內地保險股走勢向好，普遍上升3%。如看好中國平安（02318），可留意平安認購證29711)，行使價54.88元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看好中國人壽，可留意國壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。

內媒《快科技》近日報導，指訪新加坡畢盛資產管理公司創始人兼聯席首席投資官王國輝，認為中芯國際（00981）具備三大關鍵條件，完全可以追上台積電，成為晶片製造領域的全球領先者。王國輝提到，中芯國際不需要像其他企業那樣依賴開拓西方市場，就能實現規模經濟。中國的龐大內需市場已足以支撐中芯國際的成長。中芯股價昨日曾升5%，報44元，繼續刷新自2020年7月以來新高。如看好中芯，可留意新上市的中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

農曆新年將至，阿里巴巴（09988）旗下淘寶向所有用戶推出「送禮」新功能，現基本覆蓋整個淘寶商品池，該功能除在淘寶App內轉發，還支持在微信、釘釘等App上送禮。如看好阿里，可留意阿里認購證13052)，行使價90.93元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

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