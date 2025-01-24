朱紅：受惠消費電子補貼方案，留意舜宇購29798/小米購13026

如看好恒指，可留意的恒指牛證68005)，收回價19618點，27年9月到期，實際槓桿34被。或可留意恒指牛證67754)，收回價19445點，27年9月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64261)，收回價20388點，27年12月到期，實際槓桿50倍。或可留意恒指熊證63878)，收回價20488點，27年12月到期，實際槓桿42倍。

舜宇光學（2382）受惠手機行業需求回暖，及AI手機換機潮，帶動平均售價向上，公司上調手機鏡頭及模組指引。此外，1月20號起，全國各地將陸續實行新的消費電子補貼方案，每人手機、平板、智能手錶（手環）中可補貼1件，每件補貼比例爲減去生產、流通環節及移動運營商所有優惠後最終銷售價格的15%，每件最高不超過500元。舜宇股價升至去年年尾的高位73元附近，有機會挑戰2023年11月高位75元。如看好舜宇，可留意舜宇認購證29798)，行使價85.5元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

小米集團01810)合伙人、總裁兼手機部總裁及小米品牌總經理盧偉冰在其微博上表示，這幾天小米手機日銷量已達到了國補前的4倍，進店人數也上漲了55%。小米股價繼續向上，股價10天線35元見支持。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證29814)，行使價28元，25年9月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，1月10日騰訊00700)遊戲發布全員信，正式宣布天美工作室群進行重大架構調整，成立全新的四大研發子工作室。報道指，打造了《王者榮耀》、騰訊遊戲最核心的工作室群，由13個工作室合併為4個研發子工作室，以及專門負責創新孵化的Z1 Studio和負責國際化的G1工作室，並將重心放在核心的長線運營上。騰訊股價跌至380元附近有支持，曾反彈至20天線390元，如看好騰訊，可留意騰訊認購證13054)，行使價450.2元，25年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿7倍。

中芯 00981)的股價有2025年初至上週四（23日），由28.35元升至44元後，升幅達55%後遇到阻力，上週四（23日）中午後曾跌6%至38.85元。上週有資金流入中芯的認沽證，如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4點。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

阿里巴巴（09988）旗下的支付寶「碰一下」支付功能推出後不時流傳有用戶被「隔空盜刷」，近期甚至有相關短片流傳。支付寶安全中心微博昨晚發出通報指，近期部分自媒體為吸引眼球和流量，發布擺拍虛假視頻，捏造不實內容，經公安機關依法辦案，部分造謠者已受到應有的懲處。阿里股價在50天線85元附近整固，如看好阿里，可留意阿里認購證27577)，行使價100.1元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

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