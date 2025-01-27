朱紅：阿里連升多日，留意購29479/沽29478

如看好恒指，可留意恒指牛證68325)，收回價19718點，27年9月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，25年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63586)，收回價20788點，27年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

國家商務部表示，去年社會消費品零售總額按年上升3.5%至48.8萬億人民幣，其中新型消費不斷壯大，網上零售額成長7.4%。電商股普遍向好，阿里巴巴09988)連升多日，曾高見87.95元，創個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

小米汽車宣布已與13家營運商達成充電補能網絡合作，超過102萬充電樁入駐「小米充電地圖」。小米01810)股價一度再創新高，曾高見37.65元。如看好小米，可留意小米認購證13026)，行使價45.5元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13185)，行使價26.8元，25年11月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)表示，據統計去年在新加坡的註冊銷量為6,191輛，按年增長337%，佔所有新車註冊量的14.4%，成為當地最暢銷汽車品牌，亦是中國電動汽車品牌首次榮登榜首。比亞迪表現靠穩，續於275元附近窄幅徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

聯交所就建議進一步擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂刊發諮詢總結，指所有建議均獲大部分回應人士支持，將採納諮詢文件中的所有建議，其中部分略作修訂。港交所00388)表現向好，曾高見305.6元，創個多月新高。如看好港交，可留意港交認購證13231)，行使價390.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿10倍。

攜程09961)數據顯示，1月28日至2月4日春節假期期間，入境遊訂單量較去年同期增加超過1.5倍，國內熱門目的地為上海、北京、廣州、深圳、哈爾濱等。攜程股價造好，升至550元附近高位整固。如看好攜程，可留意攜程認購證29856)，行使價581.49元，25年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意攜程認購證29857)，行使價628.5元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

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