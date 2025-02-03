朱紅：小米再創新高，留意購13252/沽13185

如看好恒指，可留意恒指牛證68325)，收回價19718點，27年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，25年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63879)，收回價20688點，27年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

據報道，小米汽車率先推出「春節不打烊」服務，承諾春節期間門店正常營業並提供24小時道路救援等服務。小米01810)股價再度破頂，曾高見38.45元。如看好小米，可留意小米認購證13252)，行使價47.25元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13185)，行使價26.8元，25年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里雲旗下通義千問宣布，推出最新的開源模型Qwen2.5-1M，是首次推出原生支援100萬Token上下文長度的模型，能夠處理書籍、長篇報告、法律文件等超長文檔，實現更連貫、更自然的交互體驗。阿里巴巴09988)股價連日造好，曾高見88.5元，再創個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

中國人工智能AI)初創公司DeepSeek推出低成本高性能AI模型，觸發市場對AI算力開支重估，芯片股龍頭英偉達顯著下挫，半導體相關股份普遍受壓。中芯國際00981)續回吐，跌至38元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

據報道，美國總統特朗普表示將很快對外國藥品、半導體及金屬徵收關稅，同時亦將對鋼鐵、鋁及銅徵收關稅，希望能推動這些重要商品的生產搬回美國。資源股表現偏軟，中國鋁業02600)受制於100天線，跌至4.95元附近徘徊。如看好中鋁，可留意中鋁認購證29286)，行使價5.81元，25年7月到期，實際槓桿4倍。江西銅00358)股價曾低見12.18元，創近來新低。如看好江銅，可留意江銅認購證27661)，行使價15.06元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

據報澳門今年新春酒店房價較去年稍有上升，上周酒店訂房率已滿九成，當局估計今年新春酒店入住率高企，會達九成五或以上水平。金沙中國01928)股價連日向好，升至18.6元附近整固。如看好金沙，可留意金沙認購證26136)，行使價19.75元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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