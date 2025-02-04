朱紅：阿里兩個多月新高，留意購29479/沽29478

如看好恒指，可留意恒指牛證68005)，收回價19618點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65266)，收回價20588點，27年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)日前發布新版本通義千問Qwen 2.5人工智能模型，指其性能幾乎全面優於OpenAI的GPT-4o、DeepSeek-V3和Meta的Llama-3.1-405B。阿里股價逆市上升，曾高見94.1元，創兩個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，今年將於沙特利雅德開設新辦事處，亦會增加資源在歐美、東南亞市場招商，並進行上市改革和系統提升工作。港交所股價反覆偏軟，在300元關口附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證13231)，行使價390.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿10倍。

芯片股普遍造好，中芯國際00981)止跌反彈，升逾一成重越10天線，在42元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

小米汽車公布，1月新增16家門店，全國64城已有216家門店，本月計劃新增5家門店，而目前已有31家小米汽車服務中心與授權服務中心開業。小米集團01810)表現反覆，創新高後倒跌，回落至38元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證13252)，行使價47.25元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13185)，行使價26.8元，25年11月到期，實際槓桿4倍。

國際金價屢創新高，分析指在多重利好因素下金價有望上試3000美元，黃金相關股份普遍上揚。SPDR金ETF02840)表現造好，曾升至2010元創新高。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，25年10月到期，實際槓桿10倍。山東黃金01787)反彈逾7%，升至14.38元附近整固。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，25年7月到期，實際槓桿5倍。紫金礦業02899)表現向好，升至14.7元附近整固。如看好紫金，可留意紫金認購證29192)，行使價17.02元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

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