朱紅：小米再創新高，留意購29957/沽13185

如看好恒指，可留意恒指牛證68325)，收回價19718點，27年9月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63272)，收回價21288點，27年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿6倍。

有消息指小米旗艦新機Xiaomi 15 Ultra將於本月下旬率先在國內市場亮相，並隨後於下月的MWC 2025面向全球發布，小米官方則尚未確定發布日期。小米集團01810)股價再創新高，曾高見40.1元，總市值突破萬億港元。如看好小米，可留意小米認購證29957)，行使價59元，25年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13185)，行使價26.8元，25年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里雲及百度智能雲等宣布上線DeepSeek大模型，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3和DeepSeek-R1，用戶可以零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。阿里巴巴09988)股價連日上升，曾高見97.95元，再創兩個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

據日媒報道，中國去年汽車出口量達到585萬輛，按年增長19%，連續兩年排名全球首位，進一步拋離第二名的日本。汽車股普遍造好，比亞迪01211)曾高見286.6元，創近來新高。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿6倍。吉利汽車00175)股價曾高見15.98元，創個多月新高。如看好吉利，可留意吉利認購證29572)，行使價19.64元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)再度增持工商銀行，上周一增持工行9,082.8萬股H股，涉資逾4.8億元，持股比例由16.92%提升至17.03%，持股市值達約780億元。平安表現反覆，升近50天線遇沽壓，在約44元附近好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證29711)，行使價54.88元，25年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認購證25154)，行使價69.99元，25年12月到期，實際槓桿6倍。

電子設備股普遍造好，舜宇光學02382)股價於10天線見支持，升至72元附近整固。如看好舜宇，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，25年9月到期，實際槓桿3倍。瑞聲科技02018)股價曾高見42.5元，創近年新高。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，25年5月到期，實際槓桿6倍。

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