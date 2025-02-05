朱紅：小米高位整固，留意購29957/沽13185

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證68926)，收回價20018點，27年9月到期。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63593)，收回價20988點，27年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿6倍。

小米董事長雷軍透露，集團旗下小米15 Ultra及小米SU7 Ultra將於月底發布。小米01810)股價續於高位整固，在約39.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證29957)，行使價59元，25年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13185)，行使價26.8元，25年11月到期，實際槓桿4倍。

媒體日前報道台積電明年整體先進製程報價將全面加價，芯片股普遍向好，中芯國際00981)股價於高位整固，在45元附近窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿3倍。

外媒報道，美國郵政將暫停處理來自中國的包裹，直至另行通知，而信件及印刷品則不受影響。電商股普遍受壓，阿里巴巴09988)表現反覆，在百元關口前遇沽壓，回落至97.5元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

電子設備股連日造好，瑞聲科技02018)股價曾升至45元，再創近年新高。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，25年5月到期，實際槓桿6倍。聯想00992)股價連升3日，曾高見11.16元，創3個多月新高。如看好聯想，可留意聯想認購證29383)，行使價11.4元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

國際金價持續造好，黃金相關股份普遍上升，SPDR金ETF 02840)連升多日，曾高見2058元，再創新高。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，25年10月到期，實際槓桿9倍。山東黃金01787)股價升逾一成，曾高見16元，創3個月新高。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

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